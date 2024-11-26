Під причепом вантажівки до Молдови: на Одещині викрили схему переправлення чоловіків за кордон
На Одещині затримали далекобійника, який за 5000 доларів переправляв військовозобов’язаних за кордон
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За свої послуги ділок з Болградського району вимагав 5000 доларів, отримавши 2000 авансом. Водій вантажівки розмістив "клієнта" у схованці під причепом вантажівки й вирушив до пункту пропуску "Табаки-Мирне", де його й затримали. Решту суми фігурант мав отримати після перетину кордону.
У водія вилучили вантажівку, гроші, телефон та інші докази. Йому повідомили про підозру.
Суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю застави в розмірі 242 240 гривень. Чоловіку загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
Зазначається, що 39-річний затриманий вже має чотири судимості за крадіжки та незаконне поводження зі зброєю, через що провів у в’язниці три роки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель прикордоння Одещини організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії та хотів "взяти в долю" прикордонника. Ділка затримали.