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На Одещині затримали далекобійника, який за 5000 доларів переправляв військовозобов’язаних за кордон

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За свої послуги ділок з Болградського району вимагав 5000 доларів, отримавши 2000 авансом. Водій вантажівки розмістив "клієнта" у схованці під причепом вантажівки й вирушив до пункту пропуску "Табаки-Мирне", де його й затримали. Решту суми фігурант мав отримати після перетину кордону.

У водія вилучили вантажівку, гроші, телефон та інші докази. Йому повідомили про підозру.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю застави в розмірі 242 240 гривень. Чоловіку загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Зазначається, що 39-річний затриманий вже має чотири судимості за крадіжки та незаконне поводження зі зброєю, через що провів у в’язниці три роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель прикордоння Одещини організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії та хотів "взяти в долю" прикордонника. Ділка затримали.