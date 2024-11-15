Силы ПВО сбили 25 ударных дронов и одну российскую ракету Х-59/69
По состоянию на утро 15 ноября Силы обороны сбили одну российскую управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 25 ударных беспилотников
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.
Начиная с 21:00 четверга, 14 ноября, россияне нанесли удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря, а также атаковали Украину 29 ударными БПЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарского района.
По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие одной ракеты Х-59/69 и 25 ударных дронов. Подавляющее большинство воздушных целей сбито в Одесской области.
Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях.
Напомним, поздно вечером 14 ноября российские военные нанесли удар ракетами и беспилотниками по центру Одессы. Погибла одна женщина, еще 10 человек получили ранения, среди них 9-летний мальчик.