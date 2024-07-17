В Одессе под ТЦК собрались огромные очереди

скриншот с видео

Под территориальными центрами комплектования в Одессе сегодня, 17 июля, наблюдаются большие очереди из желающих обновить свои военно-учетные данные

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

На обнародованных кадрах видно, что у входа в один из ТЦК Одессы с самого утра стоит очередь из десятков человек.

Как известно, с сегодняшнего дня, 17 июля, обновление данных возможно только в Резерве+ или ТЦК и СП. Законом было отведено 60 дней с 18 мая по 16 июля на обновление своих данных. Сейчас нет информации о возможном продлении сроков обновления военно-учетных данных, которые были предусмотрены в законе о мобилизации.

Напомним, ранее спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин пояснил, что уплату штрафа за нарушение военного учета не следует воспринимать как освобождение от исполнения воинского долга.

Также ранее в Минобороны Украины объяснили, что будет с теми, кто обновил свои данные, но не прошел ВВК, если все же получил повестку.

Читайте также: Медицинское освидетельствование не проводят – вся информация о болезнях должна быть у "HELSI". Юрист Екатерина Анищенко – о том, как происходит ВВК