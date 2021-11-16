Впервые в Украине дали реальный тюремный срок за гомофобию

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В Украине суд объявил первый реальный срок за нападение на почве ненависти из-за гомофобии. Речь идет об избиении двух мужчин во Львове в июле 2021 года. За это нападающему дали 4,1 года тюрьмы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на общественную организацию "Инсайт".

Группа нападавших напала на поэта Сергея Савина и музыканта Максима Вербу, потому что те показались им похожими на геев. Мужчин избили, забрали у них кошелек и телефон.

Впоследствии правоохранители задержали четырех причастных к преступлению. Один из них уже получил 4 года тюрьмы условно. Второму нападающему 15 ноября с учетом предварительной судимости объявили 4,1 года реального срока.

Обвинения выдвинули по статье 296 статьи Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Однако в обвинительном акте указали гомофобный мотив преступления.