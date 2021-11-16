09:12  16 ноября
Новый антирекорд: за сутки почти 850 человек умерли от коронавируса
11:16  16 ноября
К нардепу Илье Киве пришли с обыском: первые подробности от Офиса генпрокурора
13:20  16 ноября
Когда может начаться кризис из-за военной агрессии России: в Минобороны рассказали
UA | RU
UA | RU
16 ноября 2021, 14:22

Впервые в Украине дали реальный тюремный срок за гомофобию

16 ноября 2021, 14:22
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине суд объявил первый реальный срок за нападение на почве ненависти из-за гомофобии. Речь идет об избиении двух мужчин во Львове в июле 2021 года. За это нападающему дали 4,1 года тюрьмы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на общественную организацию "Инсайт".

Группа нападавших напала на поэта Сергея Савина и музыканта Максима Вербу, потому что те показались им похожими на геев. Мужчин избили, забрали у них кошелек и телефон.

Впоследствии правоохранители задержали четырех причастных к преступлению. Один из них уже получил 4 года тюрьмы условно. Второму нападающему 15 ноября с учетом предварительной судимости объявили 4,1 года реального срока.

Обвинения выдвинули по статье 296 статьи Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Однако в обвинительном акте указали гомофобный мотив преступления.

Львов суд гомофобия

На Закарпатье сотрудницы горсовета купили COVID-сертификаты: что им грозит
14 ноября 2021, 20:58
На Киевщине будут судить гражданку Британии за похищение и ограбление латвийца
12 ноября 2021, 20:44
В Одессе будут судить мужчину, который больше года насиловал 7-летнюю падчерицу
10 ноября 2021, 20:16
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua