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17 ноября 2021, 13:23

"Не хочу больше морить их голодом": в Кривом Роге мать оставила 9 детей под зданием горсовета

17 ноября 2021, 13:23
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Фото: из открытых источников
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В Кривом Роге мать оставила своих 9 детей с вещами и свидетельствами о рождении под зданием горсовета. Женщину нашли, и она вынуждена была объяснить свой поступок

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание "Свои".

По словам криворожанки, ее на такой шаг подтолкнули жизненные обстоятельства.

"В связи с тем, что у меня нет возможности их кормить и я на данный момент не могу оформить какие-либо выплаты — малообеспеченные или алименты, и я не могу обеспечить условия их проживания, я их отвезла в горисполком и оставила у входа", – рассказала женщина.

Мать пожаловалась, что обратилась в службу по делам детей поселка Широкое, куда она переехала из Кривого Рога, чтобы оформить выплаты, но там потребовали пакет документов, в том числе справки о зарплате мужчины, с которым она официально не развелась. Из-за непредоставленных бумаг помощь женщине на детей не оформили.

По ее словам, она потребовала, чтобы детей забрали в приют, но ей сообщили, что мест там нет, единственное — могут взять, если она напишет от них отказ. Проблема не разрешилась и женщина оставила детей под зданием горсовета.

"Не хочу больше морить их голодом. Я знаю, что государство их прокормит, тем более там 7 пацанов растет – они будут защищать Украину", – сказала она.

Соцслужбы пристроили детей в Центр реаблитации.

Кривой Рог дети

 
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