В Одессе горела квартира во многоэтажке
В Одессе в Киевском районе произошел пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Telegram.
Пожар на улице Академика Глушко стал утром 8 ноября.
Во время тушения пожара с балкона соседней квартиры по автолестнице пожарные спасли двух человек и двух животных. В составе газодымозащитной службы с верхних этажей эвакуированы семь человек. Причину и ущерб пожара сейчас устанавливают специалисты.
Напомним, недавно в Голосеевском районе столицы возник пожар в детском саду. До прибытия спасателей, на безопасное расстояние было выведено 109 человек.
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