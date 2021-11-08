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08 ноября 2021, 16:33 2

В Одессе горела квартира во многоэтажке

08 ноября 2021, 16:33 2
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Фото: Сайт ГСЧС
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В Одессе в Киевском районе произошел пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Telegram.

Пожар на улице Академика Глушко стал утром 8 ноября.

Во время тушения пожара с балкона соседней квартиры по автолестнице пожарные спасли двух человек и двух животных. В составе газодымозащитной службы с верхних этажей эвакуированы семь человек. Причину и ущерб пожара сейчас устанавливают специалисты.

Напомним, недавно в Голосеевском районе столицы возник пожар в детском саду. До прибытия спасателей, на безопасное расстояние было выведено 109 человек.

эвакуация Одесса пожар спасатели

 
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