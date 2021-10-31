На Одесчине вновь сорвались выборы: в ТИК заявляют об отсутствии финансирования

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В Одесской области в очередной раз и на неопределенный срок перенесли выборы - они должны были состояться сегодня, 31 октября, в Каролино-Бугазской ОТГ. Жители должны были выбрать сельского голову и местных депутатов

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Трасса Е-95".

По данным издания, срыв проведения выборов произошел из-за того, что депутаты Каролино-Бугазского сельсовета отказали комиссии в финансировании. В результате этого, комиссия не напечатала бюллетени.

"Приглашения мы отправили, но что касается бюллетеней, то мы не можем их распечатать, потому что у нас на это нет финансирования… Ни одной копейки от государства мы не получили, хотя это предусмотрено законом", - цитирует главу ТИК Алексея Байрака издание "БессарабияИнформ".

Как отметил секретарь Каролино-Бугазского сельсовета Игорь Мазур, проблема в том, что выборы - повторные, и средства на их проведение не выделялись. Вопрос выносили на сессию собрания, но депутаты отказались финансировать избирательный процесс.

Напомним, Центризбирком обязал Каролино-Бугазскую сельскую ТИК в Одесской области обеспечить прием документов для регистрации кандидатов в депутаты и на должность сельского главы на повторных выборах.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия признала незаконным и отменила одно из постановлений Каролино-Бугазской сельской ТИК и, установив факт одноразового грубого нарушения этой избирательной комиссией требований Конституции Украины, Избирательного кодекса Украины и законов Украины, досрочно прекратила полномочия всего ее состава.