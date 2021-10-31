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31 жовтня 2021, 11:32 58

На Одещині знову зірвалися вибори: у ТВК заявляють про відсутність фінансування

31 жовтня 2021, 11:32 58
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Фото: з відкритих джерел
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В Одеській області в черговий раз й на невизначений термін перенесли вибори - вони повинні були відбутися сьогодні, 31 жовтня, в Кароліно-Бугазькій ОТГ. Жителі повинні були вибрати сільського голову і місцевих депутатів

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Траса Е-95".

За даними видання, зрив проведення виборів стався через те, що депутати Кароліно-Бугазької сільради відмовили комісії у фінансуванні. В результаті цього, комісія не надрукувала бюлетені.

"Запрошення ми відправили, але що стосується бюлетенів, то ми не можемо їх роздрукувати, тому що у нас на це немає фінансування ... жодної копійки від держави ми не отримали, хоча це передбачено законом", - цитує главу ТВК Олексія Байрака видання "БессарабияИнформ".

Як зазначив секретар Кароліно-Бугазької сільради Ігор Мазур, проблема в тому, що вибори - повторні, і кошти на їх проведення не виділялися. Питання виносили на сесію засідання, але депутати відмовилися фінансувати виборчий процес.

Нагадаємо, Центрвиборчком зобов'язав Кароліно-Бугазьку сільську ТВК в Одеській області забезпечити прийом документів для реєстрації кандидатів у депутати й на посаду сільського голови на повторних виборах.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія визнала незаконним і скасувала одну з постанов Кароліно-Бугазької сільської ТВК і, встановивши факт одноразового грубого порушення цією виборчою комісією вимог Конституції України, Виборчого кодексу України та законів України, достроково припинила повноваження всього її складу.

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