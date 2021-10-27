08:44  27 жовтня
Понад 22 тисячі нових COVID-хворих і майже 700 смертей: МОЗ опублікувало дані за добу
08:28  27 жовтня
У МВС прокоментували ситуацію із помилками у санкційному списку РНБО
08:06  27 жовтня
Окупанти на Донбасі шість разів гатили із заборонених озброєнь, загинув боєць ООС
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2021, 09:29 285

Киснева криза в Одесі: пацієнтів перевозять в інші медустанови

27 жовтня 2021, 09:29 285
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Одесі спостерігається критична ситуація із забезпеченням медичних закладів киснем

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Думская".

За даними видання, в ніч на 27 жовтня, медики організували перевезення пацієнтів з відділення обласного центру соціально значних хвороб, розташованого на вулиці Миколи Міхновського, в інший стаціонар на вулиці Ядова.

"Причина екстреної евакуації - гостра нестача медичного кисню. У лікарні на Ядова є кріоциліндр на 14 тонн кисню. На Міхновського кисню немає взагалі", - йдеться в повідомленні.

Перевезення хворих здійснювало кілька бригад швидкої допомоги. Всього переправили 43 людини, які знаходяться в різному стані - від легкого до виключно важкого.

Нагадаємо, з 18 жовтня Одеса знаходиться в "червоній" карантинній зоні у місті готують лікарні для пацієнтів з COVID-19.

Одеса ушпиталення COVID-19 лікарні червона зона кисень

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram