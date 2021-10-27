Киснева криза в Одесі: пацієнтів перевозять в інші медустанови
В Одесі спостерігається критична ситуація із забезпеченням медичних закладів киснем
Як передає RegioNews, про це повідомляє "Думская".
За даними видання, в ніч на 27 жовтня, медики організували перевезення пацієнтів з відділення обласного центру соціально значних хвороб, розташованого на вулиці Миколи Міхновського, в інший стаціонар на вулиці Ядова.
"Причина екстреної евакуації - гостра нестача медичного кисню. У лікарні на Ядова є кріоциліндр на 14 тонн кисню. На Міхновського кисню немає взагалі", - йдеться в повідомленні.
Перевезення хворих здійснювало кілька бригад швидкої допомоги. Всього переправили 43 людини, які знаходяться в різному стані - від легкого до виключно важкого.
Нагадаємо, з 18 жовтня Одеса знаходиться в "червоній" карантинній зоні у місті готують лікарні для пацієнтів з COVID-19.