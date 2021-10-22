В Одессе задержали группировку по делу о краже техники с "Седьмого километра"
Правоохранители Одессы задержали этническую группировку, которая занималась кражей бытовой техники со складов на промышленном рынке "Седьмой километр"
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры
Отмечается, что подозреваемых задержали вскоре после совершения очередной кражи. В микроавтобусе были найдены краденые товары, отмычки и инструменты, с помощью которых они проникли в складское помещение.
По данным полицейских, бандой руководил так называемый "смотрящий" за одним из районов области, а часть полученных после преступлений деньги воры передавали в преступный "общак".
Сейчас четверо мужчин задержаны в порядке ст. 208 УК Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, ранее в Одессе правоохранители разоблачили и ликвидировали международный транзитный канал нелегальной переправки оптовых партий табачных изделий в Евросоюз.