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22 жовтня 2021, 18:42 41

В Одесі затримали угрупування у справі про крадіжку техніки з "Сьомого кілометра"

22 жовтня 2021, 18:42 41
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Фото: od.gp.gov.ua
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Правоохоронці Одеси затримали етнічне угрупування, яке займалося крадіжкою побутової техніки зі складів на промисловому ринку "Сьомий кілометр"

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури

Зазначається, що підозрюваних затримали невдовзі після здійснення чергової крадіжки. У мікроавтобусі були знайдені крадені товари, відмички й інструменти, з допомогою яких вони проникли в складське приміщення.

За даними поліцейських, бандою керував так званий "смотрящий" за одним з районів області, а частину отриманих після злочинів гроші злодії передавали в злочинний "общак".

Наразі четверо чоловіків затримані у порядку ст. 208 КК України, вирішуються питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше в Одесі правоохоронці викрили та ліквідували міжнародний транзитний канал нелегального переправлення оптових партій тютюнових виробів до Євросоюзу.

Одеса товари крадіжка затримання правоохоронці

 
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