Под Одессой в контейнере с тканями обнаружили нелегалов

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сирийцев в грузовике доставил теплоход из Турции. Возле пункта пропуска "туристов" уже ждал их соотечественник, имеющий вид на временное проживание в Украине.

Нарушители назвались гражданами Сирии и признались, что хотели попасть к родственникам в Италию и заплатили за это "путешествие" по 7 тысяч евро", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.

Напомним, пограничники не пропустили в Украину 400 человек с начала года. Из них сто человек - потенциальные нелегальные мигранты.