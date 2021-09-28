Под Одессой в контейнере с тканями обнаружили нелегалов
Двух гражданами Сирии обнаружили правоохранители среди груза ткани в Черноморском порту
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Сирийцев в грузовике доставил теплоход из Турции. Возле пункта пропуска "туристов" уже ждал их соотечественник, имеющий вид на временное проживание в Украине.
Нарушители назвались гражданами Сирии и признались, что хотели попасть к родственникам в Италию и заплатили за это "путешествие" по 7 тысяч евро", - говорится в сообщении.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.
Напомним, пограничники не пропустили в Украину 400 человек с начала года. Из них сто человек - потенциальные нелегальные мигранты.
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