Під Одесою в контейнері з тканинами виявили нелегалів
Двох громадянами Сирії виявили правоохоронці серед вантажу тканини у Чорноморському порту
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
Сирійців у вантажівці доставив теплохід із Туреччини. Біля пункту пропуску "туристів" уже чекав їхній співвітчизник, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні.
Порушники назвалися громадянами Сирії та зізналися, що хотіли потрапити до родичів в Італію і заплатили за цю "мандрівку" по 7 тисяч євро", - йдеться у повідомленні.
Наразі встановлюються всі обставини протиправної діяльності.
Нагадаємо, прикордонники не пропустили в Україну 400 осіб з початку року. З них сто людей - потенційні нелегальні мігранти.
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