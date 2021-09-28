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28 вересня 2021, 11:09 129

Під Одесою в контейнері з тканинами виявили нелегалів

28 вересня 2021, 11:09 129
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Фото: з відкритих джерел
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Двох громадянами Сирії виявили правоохоронці серед вантажу тканини у Чорноморському порту

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Сирійців у вантажівці доставив теплохід із Туреччини. Біля пункту пропуску "туристів" уже чекав їхній співвітчизник, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Порушники назвалися громадянами Сирії та зізналися, що хотіли потрапити до родичів в Італію і заплатили за цю "мандрівку" по 7 тисяч євро", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються всі обставини протиправної діяльності.

Нагадаємо, прикордонники не пропустили в Україну 400 осіб з початку року. З них сто людей - потенційні нелегальні мігранти.

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