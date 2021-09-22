09:01  22 сентября
COVID в Украине: за сутки выявили более шести тысяч новых случаев заражения
08:46  22 сентября
На Харьковщине почти все госпитализированные с COVID дети инфицированы "Дельтой"
08:09  22 сентября
Сутки на Донбассе: боевики стреляли из запрещенных вооружений и гранатометов
UA | RU
UA | RU
22 сентября 2021, 14:58 208

В Одесской области школьник пытался сжечь церковь из-за мести

22 сентября 2021, 14:58 208
Читайте також українською мовою
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Одесской области в селе Иванчанка Болградского района школьник пытался сжечь храм

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Думскую".

Это произошло вчера, 21 сентября, около 18 часов. В Иванчанке горел храм УПЦ Московского патриархата. Огнем уничтожено стол с церковной атрибутикой (свечами, образками, полиграфической продукцией) на площади 3 кв. м. Пожар ликвидировали местные жители водой из ведер.

Никто не пострадал. В полиции рассказали, что причиной возгорания стал умышленный поджог. Правоохранители установили, что храм пытался сжечь 12-летний школьник, который таким образом пытался отомстить своему однокласснику, отец которого является настоятелем этого храма, за буллинг.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области мужчину хотели сжечь заживо: у него 70% ожогов

Украина Одесса пожар храм церковь

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Кому выгодно покушение на Шефира? Что не так с попыткой убийства первого помощника президента
Привидение Штучного и аппаратная игра. Откуда решили нажать на Разумкова
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram