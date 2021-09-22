В Одесской области школьник пытался сжечь церковь из-за мести

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Думскую".

Это произошло вчера, 21 сентября, около 18 часов. В Иванчанке горел храм УПЦ Московского патриархата. Огнем уничтожено стол с церковной атрибутикой (свечами, образками, полиграфической продукцией) на площади 3 кв. м. Пожар ликвидировали местные жители водой из ведер.

Никто не пострадал. В полиции рассказали, что причиной возгорания стал умышленный поджог. Правоохранители установили, что храм пытался сжечь 12-летний школьник, который таким образом пытался отомстить своему однокласснику, отец которого является настоятелем этого храма, за буллинг.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области мужчину хотели сжечь заживо: у него 70% ожогов