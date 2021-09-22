На Одещині школяр намагався спалити церкву через помсту

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Про це пише RegioNews з посиланням на "Думську".

Це сталося учора, 21 вересня, близько 18 години. В Іванчанці горів храм УПЦ Московського патріархату. Вогнем знищено стіл з церковною атрибутикою (свічками, образками, поліграфічною продукцією) на площі 3 кв. м. Пожежу ліквідували місцеві мешканці водою з відер.

Ніхто не постраждав. У поліції розповіли, що причиною загоряння став навмисний підпал. Правоохоронці встановили, що храм намагався спалити 12-річний школяр, який таким чином намагався помститися своєму однокласнику, батько якого є настоятелем цього храму, за булінг.

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