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22 вересня 2021, 14:58 193

На Одещині школяр намагався спалити церкву через помсту

22 вересня 2021, 14:58 193
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Фото з відкритих джерел
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В Одеській області в селі Іванчанка Болградського району школяр намагався спалити храм

Про це пише RegioNews з посиланням на "Думську".

Це сталося учора, 21 вересня, близько 18 години. В Іванчанці горів храм УПЦ Московського патріархату. Вогнем знищено стіл з церковною атрибутикою (свічками, образками, поліграфічною продукцією) на площі 3 кв. м. Пожежу ліквідували місцеві мешканці водою з відер.

Ніхто не постраждав. У поліції розповіли, що причиною загоряння став навмисний підпал. Правоохоронці встановили, що храм намагався спалити 12-річний школяр, який таким чином намагався помститися своєму однокласнику, батько якого є настоятелем цього храму, за булінг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області чоловіка хотіли спалити живцем: у нього 70% опіків

Україна Одеса пожежа храм церква

 
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