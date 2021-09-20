В Черновицкой области перекрыли международную трассу: в чем причина
20 сентября в селе Дубовцы Черновицкой области перекрыли трассу международного значения
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Управление патрульной полиции в Черновицкой области.
Перекрытие дороги жителями села Корытное, которые были отключены от газоснабжения.
Как уверяют жители села, люди остаются без газа уже более трех месяцев.
По состоянию на 9:45 примерно 40 буковинцев непрерывно движутся по пешеходному переходу и частично пропускают транспорт.
Полицейские обращаются к водителям с просьбой рассчитать свой маршрут для объезда участка дороги, где затруднено движение.
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