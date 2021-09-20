09:13  20 сентября
В Украине более 2 тыс. новых COVID-больных: где больше всего
10:41  20 сентября
Дела Майдана: задержан экс-чиновник МВД по подозрению в убийстве трех активистов
08:04  20 сентября
Оккупанты на Донбассе снова ранили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
20 сентября 2021, 11:06 443

В Черновицкой области перекрыли международную трассу: в чем причина

20 сентября 2021, 11:06 443
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

20 сентября в селе Дубовцы Черновицкой области перекрыли трассу международного значения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Управление патрульной полиции в Черновицкой области.

Перекрытие дороги жителями села Корытное, которые были отключены от газоснабжения.

Как уверяют жители села, люди остаются без газа уже более трех месяцев.

По состоянию на 9:45 примерно 40 буковинцев непрерывно движутся по пешеходному переходу и частично пропускают транспорт.

Полицейские обращаются к водителям с просьбой рассчитать свой маршрут для объезда участка дороги, где затруднено движение.

полиция Черновицкая область транспорт газ

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua