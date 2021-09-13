Нашли повешенным: в Одесской области полицейский покончил с собой

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Как пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН, это произошло в воскресенье, 12 сентября.

Полицейскому было 34 года. Он - старший сержант полиции, служил в городе Подольск Одесской области. Также стала известна возможная причина самоубийства - выселение из дома.

По некоторым данным, причиной самоубийства мог стать тот факт, что в 2016 году правоохранитель якобы купил дом на аукционе, который проводил один из банков Украины, но в 2020 году, согласно решению суда, был выселен из здания.

Выяснилось, что незадолго до смерти полицейский поссорился с женой. У него остались двое малолетних детей.

Напомним, на днях в Одесской области нашли мертвого человека в туалете отдела полиции.