Нашли повешенным: в Одесской области полицейский покончил с собой
В городе Кодыма Одесской области обнаружили повешенным полицейского
Как пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН, это произошло в воскресенье, 12 сентября.
Полицейскому было 34 года. Он - старший сержант полиции, служил в городе Подольск Одесской области. Также стала известна возможная причина самоубийства - выселение из дома.
По некоторым данным, причиной самоубийства мог стать тот факт, что в 2016 году правоохранитель якобы купил дом на аукционе, который проводил один из банков Украины, но в 2020 году, согласно решению суда, был выселен из здания.
Выяснилось, что незадолго до смерти полицейский поссорился с женой. У него остались двое малолетних детей.
Напомним, на днях в Одесской области нашли мертвого человека в туалете отдела полиции.
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