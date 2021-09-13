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13 вересня 2021, 14:59 670

Знайшли повішеним: на Одещині поліцейський вкоротив собі віку

13 вересня 2021, 14:59 670
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Фото з відкритих джерел
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У місті Кодима Одеської області виявили повішеним поліцейського

Як пише RegioNews з посиланням на УНІАН, це сталося у неділю, 12 вересня.

Поліцейському було 34 роки. Він - старший сержант поліції, служив у місті Подільськ Одеської області. Також стала відома можлива причина самогубства – виселення з будинку.

За деякими даними, причиною самогубства міг стати той факт, що у 2016 році правоохоронець нібито купив будинок на аукціоні, який проводив один з банків України, але у 2020 році, згідно з рішенням суду, був виселений з будівлі.

З'ясувалося, що незадовго до смерті поліцейський посварився з дружиною. У нього залишилися двоє малолітніх дітей.

Нагадаємо, днями на Одещині знайшли мертву людину в туалеті відділу поліції.

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