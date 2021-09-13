Знайшли повішеним: на Одещині поліцейський вкоротив собі віку
У місті Кодима Одеської області виявили повішеним поліцейського
Як пише RegioNews з посиланням на УНІАН, це сталося у неділю, 12 вересня.
Поліцейському було 34 роки. Він - старший сержант поліції, служив у місті Подільськ Одеської області. Також стала відома можлива причина самогубства – виселення з будинку.
За деякими даними, причиною самогубства міг стати той факт, що у 2016 році правоохоронець нібито купив будинок на аукціоні, який проводив один з банків України, але у 2020 році, згідно з рішенням суду, був виселений з будівлі.
З'ясувалося, що незадовго до смерті поліцейський посварився з дружиною. У нього залишилися двоє малолітніх дітей.
Нагадаємо, днями на Одещині знайшли мертву людину в туалеті відділу поліції.
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