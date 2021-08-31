Мэр Чернигова призвал школы не проводить линейки 1 сентября

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание ЧEline.

Мэр озвучил такое заявление в ходе утреннего совещания в горсовете. Он убежден, что это ухудшит эпидемиологическую ситуацию в городе, даже если линейки будут проходить на улице. Атрошенко напомнил, что был приказ о рекомендации не проводить линейки. Единственная группа детей, для которых есть возможность проведения звонка, это первоклассники.

"Тот, кто считает, что скопление на улице людей - это безопасно, то это просто необразованный человек", - сказал Атрошенко.

Кроме того, он допустил возможность отмены всех праздничных мероприятий ко Дню города в Чернигове. Будут ли проводить массовые мероприятия, станет известно 15-17 сентября.

Напомним, ранее в Минздраве подготовили рекомендации школам по проведению "первого звонка" в условиях карантина.