08:49  31 августа
COVID в Украине: за сутки выявили 1356 случаев заражения
13:03  31 августа
Минздрав отсрочит переход с бумажных больничных на электронные: в чем причина
08:09  31 августа
Обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 11 нарушений, погиб военнослужащий ООС
UA | RU
UA | RU
31 августа 2021, 10:27 62

Мэр Чернигова призвал школы не проводить линейки 1 сентября

31 августа 2021, 10:27 62
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко призвал воздержаться от проведения линеек в школах 1 сентября

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание ЧEline.

Мэр озвучил такое заявление в ходе утреннего совещания в горсовете. Он убежден, что это ухудшит эпидемиологическую ситуацию в городе, даже если линейки будут проходить на улице. Атрошенко напомнил, что был приказ о рекомендации не проводить линейки. Единственная группа детей, для которых есть возможность проведения звонка, это первоклассники.

"Тот, кто считает, что скопление на улице людей - это безопасно, то это просто необразованный человек", - сказал Атрошенко.

Кроме того, он допустил возможность отмены всех праздничных мероприятий ко Дню города в Чернигове. Будут ли проводить массовые мероприятия, станет известно 15-17 сентября.

Напомним, ранее в Минздраве подготовили рекомендации школам по проведению "первого звонка" в условиях карантина.

Чернигов

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua