На берег лимана в Одесской области выбросило мертвых креветок: люди жалуются на вонь
На берегу Хаджибейского лимана, расположенного к северо-западу от города Одессы, зафиксирован массовый мор рыбы и креветок
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на видео, которое опубликовали в соцсетях очевидцы.
Как сказано в подписи к опубликованным кадрам, из-за того, что рыба и креветки разлагаются на жаре, вокруг лимана стоит невыносимая вонь.
Местные жители предполагают, что причиной этого мора является цветение водорослей, которые выделяют токсичные вещества и выбросы сероводорода. Это приводит к недостатку кислорода в водоеме и водяные существа погибают.
Напомним, что недавно жители Одессы жаловались на неприятный запах, который распространился почти по всему городу.
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