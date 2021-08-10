На берег лимана в Одесской области выбросило мертвых креветок: люди жалуются на вонь

Скриншот с видео

На берегу Хаджибейского лимана, расположенного к северо-западу от города Одессы, зафиксирован массовый мор рыбы и креветок

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на видео, которое опубликовали в соцсетях очевидцы.

Как сказано в подписи к опубликованным кадрам, из-за того, что рыба и креветки разлагаются на жаре, вокруг лимана стоит невыносимая вонь.

Местные жители предполагают, что причиной этого мора является цветение водорослей, которые выделяют токсичные вещества и выбросы сероводорода. Это приводит к недостатку кислорода в водоеме и водяные существа погибают.

Напомним, что недавно жители Одессы жаловались на неприятный запах, который распространился почти по всему городу.