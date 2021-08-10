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10 августа 2021, 16:49 200

На берег лимана в Одесской области выбросило мертвых креветок: люди жалуются на вонь

10 августа 2021, 16:49 200
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Скриншот с видео
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На берегу Хаджибейского лимана, расположенного к северо-западу от города Одессы, зафиксирован массовый мор рыбы и креветок

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на видео, которое опубликовали в соцсетях очевидцы.

Как сказано в подписи к опубликованным кадрам, из-за того, что рыба и креветки разлагаются на жаре, вокруг лимана стоит невыносимая вонь.

Местные жители предполагают, что причиной этого мора является цветение водорослей, которые выделяют токсичные вещества и выбросы сероводорода. Это приводит к недостатку кислорода в водоеме и водяные существа погибают.

Напомним, что недавно жители Одессы жаловались на неприятный запах, который распространился почти по всему городу.

Украина Одесса море природа Одесская область

 
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