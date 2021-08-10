На берег лиману на Одещині викинуло мертвих креветок: люди скаржаться на сморід
На березі Хаджибейського лиману, розташованого на північний захід від міста Одеси, зафіксовано масовий мор риби і креветок
Про це пише RegioNews з посиланням на відео, яке опублікували в соцмережах очевидці.
Як сказано у підписі до опублікованих кадрів, через те, що риба і креветки розкладаються на спеці, довкола лиману стоїть нестерпний сморід.
Місцеві жителі припускають, що причиною цього мору є цвітіння водоростей, які виділяють токсичні речовини і викиди сірководню. Це призводить до нестачі кисню у водоймі і водяні істоти гинуть.
Нагадаємо, що нещодавно жителі Одеси скаржилися на неприємний запах, який поширився майже по всьому місту.
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