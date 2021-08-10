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10 серпня 2021, 16:49 229

На берег лиману на Одещині викинуло мертвих креветок: люди скаржаться на сморід

10 серпня 2021, 16:49 229
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Скріншот з відео
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На березі Хаджибейського лиману, розташованого на північний захід від міста Одеси, зафіксовано масовий мор риби і креветок

Про це пише RegioNews з посиланням на відео, яке опублікували в соцмережах очевидці.

Як сказано у підписі до опублікованих кадрів, через те, що риба і креветки розкладаються на спеці, довкола лиману стоїть нестерпний сморід.

Місцеві жителі припускають, що причиною цього мору є цвітіння водоростей, які виділяють токсичні речовини і викиди сірководню. Це призводить до нестачі кисню у водоймі і водяні істоти гинуть.

Нагадаємо, що нещодавно жителі Одеси скаржилися на неприємний запах, який поширився майже по всьому місту.

Україна Одеса море природа Одеська область

 
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