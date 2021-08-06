Жители Одессы жалуются на страшную вонь в городе

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Жители Одессы жалуются на неприятный запах, который распространился 6 августа днем почти по всему городу

Запах, напоминающий канализационные отходы, ощущается на микрорайоне Черемушки, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Также местные жители пишут в соцсетях, что он присутствует в центре города, на Молдаванке и Пересыпи.

"В центре города очень воняет (похоже на сероводород)... Улицы Балковская, Маловского - ужасный запах то ли канализации, то ли что-то хуже, дышать невозможно", - пишут одесситы.

В Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщили, что тоже чувствуют запах, но пока информации о его происхождении не имеют.

Напомним, недавно в столице в мусоропроводе дома нашли замотанный в ковер труп.