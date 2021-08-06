Жителі Одеси скаржаться на страшенний сморід у місті
Жителі Одеси скаржаться на неприємний запах, який поширився 6 серпня вдень майже по всьому місту
Запах, що нагадує каналізаційні відходи, відчувається на мікрорайоні Черемушки, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.
Також місцеві жителі пишуть в соцмережах, що він присутній в центрі міста, на Молдаванці й Пересипі.
"У центрі міста дуже смердить (схоже на сірководень)... Вулиці Балківська, Маловського - жахливий запах - чи то каналізації, чи то щось гірше, дихати неможливо", - пишуть одесити.
У Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області повідомили, що теж відчувають запах, але поки інформації про його походження не мають.
Нагадаємо, нещодавно у столиці в сміттєпроводі будинку знайшли замотаний у килим труп.
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