Жителі Одеси скаржаться на страшенний сморід у місті

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Жителі Одеси скаржаться на неприємний запах, який поширився 6 серпня вдень майже по всьому місту

Запах, що нагадує каналізаційні відходи, відчувається на мікрорайоні Черемушки, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Також місцеві жителі пишуть в соцмережах, що він присутній в центрі міста, на Молдаванці й Пересипі.

"У центрі міста дуже смердить (схоже на сірководень)... Вулиці Балківська, Маловського - жахливий запах - чи то каналізації, чи то щось гірше, дихати неможливо", - пишуть одесити.

У Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області повідомили, що теж відчувають запах, але поки інформації про його походження не мають.

Нагадаємо, нещодавно у столиці в сміттєпроводі будинку знайшли замотаний у килим труп.