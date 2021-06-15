В столице в мусоропроводе дома нашли замотанный в ковер труп
В Киеве в техническом помещении одного из многоэтажных домов на улице Шулявской сотрудница ЖЭКа обнаружила тело человека
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua
По предварительным данным, труп мужчины был замотан в одеяло, и он там пролежал не менее пяти дней.
"Смрад, доносящийся на улицу и подъезд настолько невыносим, что следователи не могут зайти внутрь и осмотреть тело на наличие на нем признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Кроме того, по одной из версий, тело принадлежит мужчине без определенного места жительства, который временно жил в техническом помещении дома.
Напомним, недавно в Ужгороде нашли труп женщины в деривационном канале.
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