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06 августа 2021, 13:14 648

В Одесской области грузовик переехал лежащего мужчину

06 августа 2021, 13:14 648
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Фото: из открытых источников
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На трассе Одесса-Киев водитель грузовика "Volvo" переехал лежащего на дороге мужчину. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия

Как передает RegioNews, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

На 443 км автодороги 50-летний водитель грузовика "Volvo" наехал на неустановленного пока мужчину", - говорится в сообщении.

Со слов водителя, он не заметил человека, который лежал на проезжей части, и не успел затормозить.

Личность погибшего и причина его смерти выясняются правоохранителями.

Ранее сообщалось, что в Волынской области водитель микроавтобуса заснул за рулем и взлетел в кювет.

ДТП смерть полиция авто Одесская область

 
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