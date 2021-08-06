В Одеській області вантажівка переїхала лежачого чоловіка
На трасі Одеса-Київ водій вантажівки "Volvo" переїхав лежачого на дорозі чоловіка. Від отриманих травм чоловік помер на місці події
Як передає RegioNews, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.
На 443 км автошляху 50-річний водій вантажівки "Volvo" наїхав на невстановленого наразі чоловіка", - йдеться у повідомленні.
Зі слів кермувальника, він не помітив людину, яка лежала на проїжджій частини, та не встиг загальмувати.
Особа загиблого та причина його смерті з’ясовуються правоохоронцями.
Раніше повідомлялось, що у Волинській області водій мікроавтобуса заснув за кермом і злетів у кювет.
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