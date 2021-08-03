Стрельба в Одессе: раненый мужчина скончался в больнице
В Одессе неизвестный выстрелил в мужчину, который позже скончался в больнице
Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции, преступник скрылся с места происшествия.
Согласно данным следствия, инцидент произошел на улице Малиновского во дворе одной из многоэтажек.
"Сейчас на месте работают полицейские. Рассматривается несколько версий правонарушения и решается вопрос о его правовой квалификации", - отмечает пресс-служба.
Чтобы задержать преступника, в городе была введена операция "Сирена". Несмотря на госпитализацию, пострадавший скончался в результате пулевого ранения.
Напомним, на днях в Одессе мужчина избил соседа из-за громкой музыки.
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