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03 августа 2021, 16:45 86

Стрельба в Одессе: раненый мужчина скончался в больнице

03 августа 2021, 16:45 86
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Фото из открытых источников
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В Одессе неизвестный выстрелил в мужчину, который позже скончался в больнице

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции, преступник скрылся с места происшествия.

Согласно данным следствия, инцидент произошел на улице Малиновского во дворе одной из многоэтажек.

"Сейчас на месте работают полицейские. Рассматривается несколько версий правонарушения и решается вопрос о его правовой квалификации", - отмечает пресс-служба.

Чтобы задержать преступника, в городе была введена операция "Сирена". Несмотря на госпитализацию, пострадавший скончался в результате пулевого ранения.

Напомним, на днях в Одессе мужчина избил соседа из-за громкой музыки.

Украина криминал Одесса стрельба полиция

 
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