В Одессе мужчина избил соседа из-за громкой музыки
В Одессе 37-летний мужчина жестоко избил соседа из-за того, что тот ночью включил громкую музыку в автомобиле
Об этом сообщили в полиции Одесской области, пишет RegioNews.
Конфликт возник, когда мужчина устал слушать ночью музыку, которая звучала на весь двор и мешала отдыхать. Злоумышленник с жестокостью избивал потерпевшего до тех пор, пока его не остановили прохожие.
На место происшествия, произошедшего на улице Академика Сахарова, люди вызвали полицию и "скорую". Врачи госпитализировали пострадавшего с черепно-мозговой травмой и ушибами тела.
Мужчине, которому мешала музыка, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
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