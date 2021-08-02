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02 августа 2021, 10:56 9

В Одессе мужчина избил соседа из-за громкой музыки

02 августа 2021, 10:56 9
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Рixabay
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В Одессе 37-летний мужчина жестоко избил соседа из-за того, что тот ночью включил громкую музыку в автомобиле

Об этом сообщили в полиции Одесской области, пишет RegioNews.

Конфликт возник, когда мужчина устал слушать ночью музыку, которая звучала на весь двор и мешала отдыхать. Злоумышленник с жестокостью избивал потерпевшего до тех пор, пока его не остановили прохожие.

На место происшествия, произошедшего на улице Академика Сахарова, люди вызвали полицию и "скорую". Врачи госпитализировали пострадавшего с черепно-мозговой травмой и ушибами тела.

Мужчине, которому мешала музыка, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в Черкассах одесские байкеры избили молодую пару.

Украина криминал Одесса криминальное дело Одесская область

 
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