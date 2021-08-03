11:59  03 серпня
У Кличка розповіли, хто отримає перепустки на транспорт у разі нового локдауну в Києві
14:19  03 серпня
Чотири голови фракцій мають низькі показники голосування в Раді - КВУ
17:41  03 серпня
Окупанти на Донбасі шість разів зірвали режим "тиші", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
03 серпня 2021, 16:45 90

Стрілянина в Одесі: поранений чоловік помер у лікарні

03 серпня 2021, 16:45 90
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Одесі невідомий вистрілив у чоловіка, який пізніше помер у лікарні

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції, злочинець втік з місця події.

Згідно з даними слідства, інцидент стався на вулиці Малиновського, у дворі однієї з багатоповерхівок.

"Зараз на місці працюють поліцейські. Розглядається кілька версій правопорушення та вирішується питання про його правову кваліфікацію", - відзначає пресслужба.

Аби затримати злочинця, у місті було введено операцію "Сирена". Попри госпіталізацію, потерпілий помер внаслідок кульового поранення.

Нагадаємо, днями в Одесі чоловік побив сусіда через гучну музику.

Україна кримінал Одеса стрілянина поліція

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Літнє дніпровське загострення: "московські канікули" Краснова-молодшого і "запуск у космос" Філатова
Харківська база партії "дніпропетровських". Як Терехов допомагає сусідам поглинати Харків
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua