Стрілянина в Одесі: поранений чоловік помер у лікарні
В Одесі невідомий вистрілив у чоловіка, який пізніше помер у лікарні
Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції, злочинець втік з місця події.
Згідно з даними слідства, інцидент стався на вулиці Малиновського, у дворі однієї з багатоповерхівок.
"Зараз на місці працюють поліцейські. Розглядається кілька версій правопорушення та вирішується питання про його правову кваліфікацію", - відзначає пресслужба.
Аби затримати злочинця, у місті було введено операцію "Сирена". Попри госпіталізацію, потерпілий помер внаслідок кульового поранення.
Нагадаємо, днями в Одесі чоловік побив сусіда через гучну музику.
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