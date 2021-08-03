Стрілянина в Одесі: поранений чоловік помер у лікарні

Фото з відкритих джерел

В Одесі невідомий вистрілив у чоловіка, який пізніше помер у лікарні

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції, злочинець втік з місця події.

Згідно з даними слідства, інцидент стався на вулиці Малиновського, у дворі однієї з багатоповерхівок.

"Зараз на місці працюють поліцейські. Розглядається кілька версій правопорушення та вирішується питання про його правову кваліфікацію", - відзначає пресслужба.

Аби затримати злочинця, у місті було введено операцію "Сирена". Попри госпіталізацію, потерпілий помер внаслідок кульового поранення.

Нагадаємо, днями в Одесі чоловік побив сусіда через гучну музику.