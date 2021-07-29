В Одесской области мужчина с ножом устроил дебош в сельском совете

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В селе Фонтанка Лиманского района Одесской области в помещение ворвался вооруженный мужчина, которого местным жителям пришлось успокаивать самостоятельно

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Одесса INFO.

По словам очевидцев, в сельсовет пришел разъяренный чем-то мужчина. Он достал нож и стал требовать, чтобы его провели к голове Фонтанской ОТО Натали крупицы.

Один из посетителей отвлек разговорами агрессивного мужчину, а другой - воспользовался моментом и выхватил нож из рук мужчины. Хулигана повалили на пол и удерживали так до приезда правоохранителей.

По информации СМИ, героями оказались представители чеченской диаспоры и поинтересовались, не они ли являются членами той семьи, которая устроила стрельбу на свадьбе в Фонтанке.

Напомним, недавно на Буковине застрелился экс-депутат областного совета.