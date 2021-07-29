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29 липня 2021, 17:00 53

На Одещині чоловік з ножем влаштував дебош у сільській раді

29 липня 2021, 17:00 53
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Фото з відкритих джерел
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У селі Фонтанка Лиманського району Одеської області до приміщення увірвався озброєний чоловік, якого місцевим мешканцям довелося заспокоювати самостійно

Про це пише RegioNews з посиланням на Одеса INFO.

За словами очевидців, в сільраду прийшов розлючений чимось чоловік. Він дістав ніж і став вимагати, щоб його провели до голови Фонтанської ОТГ Наталі Крупиці.

Один із відвідувачів відволік розмовами агресивного чоловіка, а інший - скористався моментом і вихопив ножа з рук чоловіка. Хулігана повалили на підлогу і утримували так до приїзду правоохоронців.

За інформацією ЗМІ, героями виявилися представники чеченської діаспори і поцікавилися, чи не вони є членами тієї родини, яка влаштувала стрілянину на весіллі у Фонтанці.

Нагадаємо, нещодавно на Буковині застрелився ексдепутат обласної ради.

Україна Одеса РДА Рада Одеська область

 
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