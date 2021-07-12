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12 июля 2021, 11:12 150

В Одесской области подняли на поверхность затонувшее судно Брежнева

12 июля 2021, 11:12 150
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Фото из открытых источников
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Катер советского генсека Леонида Брежнева, который затонул под Одессой, подняли на поверхность американские и украинские водолазы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что яхту после распада СССР сюда привез местный бизнесмен - он хотел ее восстановить. "Буревестник" простоял в гавани пока не ушел под воду пять лет назад во время зимнего шторма.

Ранее попытки поднять 150-тонное судно были тщетными. Однако на спецоперацию согласились американские дайверы, приехавшие на международные учения "Си Бриз". Вместе с водолазами ВМС Украины и с помощью плавучего крана они таки смогли достать на поверхность основной корпус катера.

Напомним, 10 сентября 2020 года из акватории одесского пляжа "Дельфин" подняли танкер Delfi.

В мае 2021 года суд Одессы согласился передать танкер Delfi Украине.

Украина Одесса вода судно Одесская область

 
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