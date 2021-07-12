На Одещині підняли на поверхню затонуле судно Брежнєва

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Катер радянського генсека Леоніда Брежнєва, який затонув під Одесою, підняли на поверхню американські та українські водолази

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Зазначається, що яхту після розпаду СРСР сюди привіз місцевий бізнесмен - хотів її відновити. "Буревісник" простояв у гавані допоки не пішов під воду п'ять років тому під час зимового шторму.

Раніше спроби підняти 150-тонне судно були марними. Однак на спецоперацію зголосились американські дайвери, які приїхали на міжнародні навчання "Сі Бриз". Разом із водолазами ВМС України та за допомогою плавучого крана вони таки змогли дістати на поверхню основний корпус катера.

Нагадаємо, 10 вересня 2020 року з акваторії одеського пляжу "Дельфін" підняли танкер Delfi.

У травні 2021 року суд Одеси погодився передати танкер Delfi Україні.