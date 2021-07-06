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06 июля 2021, 14:11 1370

В Одессе обрушилось двухэтажное здание

06 июля 2021, 14:11 1370
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Фото: ГСЧС
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В Одессе сегодня, 6 июля, на улице Старопортофранковской обрушилось двухэтажное здание. Погибших и пострадавших нет, только повреждены два легковых авто

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

По прибытию спасателей было установлено разрушение двухэтажного нежилого здания, в прошлом котельная отделения дезинфектологии, на площади 100м2.

Разрушение возникло на парковочную зону (под навесы) для автомобилей. Частично повреждены 2 легковых автомобиля, владельцы устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существует угроза дальнейшего разрушения некоторых отдельных построенных элементов.

Напомним, ранее в Чернигове взрыв разрушил трехэтажное здание.

Одесса спасатели ГСЧС авто Дом

 
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