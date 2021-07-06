В Одессе обрушилось двухэтажное здание
В Одессе сегодня, 6 июля, на улице Старопортофранковской обрушилось двухэтажное здание. Погибших и пострадавших нет, только повреждены два легковых авто
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.
По прибытию спасателей было установлено разрушение двухэтажного нежилого здания, в прошлом котельная отделения дезинфектологии, на площади 100м2.
Разрушение возникло на парковочную зону (под навесы) для автомобилей. Частично повреждены 2 легковых автомобиля, владельцы устанавливаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что существует угроза дальнейшего разрушения некоторых отдельных построенных элементов.
Напомним, ранее в Чернигове взрыв разрушил трехэтажное здание.
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