В Одесі обвалилася двоповерхова будівля

Процес тривалого будівництва в Івано-Франківську ключового мосту на Пасічну отримав нову резонансну тему для дискусій – на тендерній арені тріумфувала компанія із, м'яко кажучи, не дуже чистим бекграу...

Спроба номер три: чи зможе франківський мер Марцінків зрушити з місця легендарний довгобуд

05 липня 2021

Від Чернігова до Британії. Як Міноборони прославилося жіночими підборами

Ідея відправити курсанток на парад до Дня Незалежності у спідницях та на підборах викликала бурхливу реакцію як у соцмережах, так і серед політиків