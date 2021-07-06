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06 липня 2021, 14:11 1379

В Одесі обвалилася двоповерхова будівля

06 липня 2021, 14:11 1379
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Фото: ДСНС
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В Одесі сьогодні, 6 липня, на вулиці Старопортофранківській обвалилася двоповерхова будівля. Загиблих і постраждалих немає, лише пошкоджені два легкових авто

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

По прибуттю рятувальників було встановлено руйнування двоповерхової нежитлової будівлі, в минулому котельня відділення дезінфектології, на площі 100м2.

Руйнування виникло на паркувальну зону (під навіси) для автомобілів. Частково пошкоджено 2 легкових автомобіля, власники встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що існує загроза подальшого руйнування деяких окремих будівлених елементів.

Нагадаємо, раніше в Чернігові вибух зруйнував триповерхову будівлю.

Одеса рятувальники ДСНС авто Будинок

 
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