В Одесі обвалилася двоповерхова будівля
В Одесі сьогодні, 6 липня, на вулиці Старопортофранківській обвалилася двоповерхова будівля. Загиблих і постраждалих немає, лише пошкоджені два легкових авто
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДСНС України.
По прибуттю рятувальників було встановлено руйнування двоповерхової нежитлової будівлі, в минулому котельня відділення дезінфектології, на площі 100м2.
Руйнування виникло на паркувальну зону (під навіси) для автомобілів. Частково пошкоджено 2 легкових автомобіля, власники встановлюються", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що існує загроза подальшого руйнування деяких окремих будівлених елементів.
Нагадаємо, раніше в Чернігові вибух зруйнував триповерхову будівлю.
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