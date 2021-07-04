14:52  04 июля
В Украине все области соответствуют "зеленой" зоне карантина, - Минздрав
11:14  04 июля
Грозы и дожди в Украине обесточили более 20 населенных пунктов
10:04  04 июля
Боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
04 июля 2021, 15:33 494

В Одесской области из-за удара молнии в доме вспыхнул пожар

04 июля 2021, 15:33 494
Читайте також українською мовою
Facebook
Читайте також
українською мовою

В Болградском районе Одесской области молния попала в жилой дом жительницы села Виноградовка

Об инциденте написал глава села Иван Михайлов в Facebook, пишет RegioNews.

"Вот, что натворила молния в доме жительницы Виноградного. Слава богу, что она осталась жива и невредима", - написал Михайлов.

Также он опубликовал фото последствий стихии, на котором видно, что электрический разряд повредил трубу дымохода, а от высокого напряжения в доме загорелось электрооборудование.

Вот, что натворила молния в доме жительницы Виноградного. Слава богу, что она осталась жива и невредима.

Posted by Dgon Mihaylov on Friday, July 2, 2021

Стоит заметить, что непогода в Болградском районе бушевала в ночь на 2 июля. В результате ливня в районе размыты дороги, затоплены улицы и дворы.

Напомним, недавно в Черкасской области от удара молнии погибли два человека.

Одесса пожар Дожди Одесская область гроза

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram