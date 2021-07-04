В Одесской области из-за удара молнии в доме вспыхнул пожар

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В Болградском районе Одесской области молния попала в жилой дом жительницы села Виноградовка

Об инциденте написал глава села Иван Михайлов в Facebook, пишет RegioNews.

"Вот, что натворила молния в доме жительницы Виноградного. Слава богу, что она осталась жива и невредима", - написал Михайлов.

Также он опубликовал фото последствий стихии, на котором видно, что электрический разряд повредил трубу дымохода, а от высокого напряжения в доме загорелось электрооборудование.

Вот, что натворила молния в доме жительницы Виноградного. Слава богу, что она осталась жива и невредима. Posted by Dgon Mihaylov on Friday, July 2, 2021

Стоит заметить, что непогода в Болградском районе бушевала в ночь на 2 июля. В результате ливня в районе размыты дороги, затоплены улицы и дворы.

Напомним, недавно в Черкасской области от удара молнии погибли два человека.