В Одесской области ночью горело кафе

Фото: ГСЧС

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Возгорание произошло около 03:30. Тогда в помещении никого не было – заведение не работало.

Спасатели локализовали пожар в 4:16 и ликвидировали его в 4:52 на площади 70 кв. м. Огонь уничтожил пристройку и подсобное помещение, а также повредил крышу и стены барного помещения. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, 30 июня в Мукачево Закарпатской области горел мотель "Водолей".