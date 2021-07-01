В Одесской области ночью горело кафе
В Измаиле Одесской области ночью 1 июля загорелось кафе на улице Шевченко
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Возгорание произошло около 03:30. Тогда в помещении никого не было – заведение не работало.
Спасатели локализовали пожар в 4:16 и ликвидировали его в 4:52 на площади 70 кв. м. Огонь уничтожил пристройку и подсобное помещение, а также повредил крышу и стены барного помещения. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, 30 июня в Мукачево Закарпатской области горел мотель "Водолей".
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