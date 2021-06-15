Одесу накрив потужний буревій: вітер повалив дерева

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У вівторок, 15 червня, в Одесі вирує негода - буревій завдає шкоди зеленим зонам міста

Про це пише RegioNews з посиланням на Українську Службу Інформації.

Зазначається, що дощ над містом йде нерівномірно: над Великим Фонтаном хмари вже розсіюються і дороги почали сохнути, а у Суворовському районі жителі спостерігають більш серйозні наслідки стихії.

Так, біля будинку по вулиці Жоліо-Кюрі, 24 одна тополя впала, зламала березу і пошкодила клен. Крім того, видно багато повалених великих гілок.

Нагадаємо, днями через негоду у Полтаві дерево впало на літній майданчик кафе.