В Одесской области нашли затонувшее судно со снарядами

Фото: ГСЧС

В прибрежной зоне Черного моря вблизи курорта Лебедевка Белгород-Днестровского района было обнаружено судно со снарядами и другими боеприпасами

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.

Отмечается, что подразделение водолазов-саперов изымает ржавые боеприпасы с борта судна для их вывоза и уничтожения.

"В акватории Черного моря возле курортного поселка Лебедевка продолжаются работы по изъятию взрывоопасных предметов с затонувшего во время Второй мировой войны морского судна. Пиротехники также обследуют дно морской акватории для обнаружения и изъятия взрывоопасных предметов этого периода", - говорится в сообщении.

Известно, что водолазы-саперы ГСЧС продолжают обследовать морское дно. К проведению специальных работ привлечены восемь специалистов и две единицы спецтехники.

Напомним, что в Одессе запретили купаться на пляжах из-за недавних дождей.