На Одещині знайшли затонуле судно зі снарядами

Фото: ДСНС

У прибережній зоні Чорного моря поблизу курорту Лебедівка Білгород-Дністровського району було виявлено судно зі снарядами та іншими боєприпасами

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в області.

Зазначається, що підрозділ водолазів-саперів вилучає іржаві боєприпаси з борту судна для їх вивезення та знищення.

"В акваторії Чорного моря біля курортного селища Лебедівка тривають роботи з вилучення вибухонебезпечних предметів із затонулого під час Другої світової війни морського судна. Піротехніки також обстежують дно морської акваторії для виявлення і вилучення вибухонебезпечних предметів цього періоду", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що водолази-сапери ДСНС продовжують обстежувати морське дно. До проведення спеціальних робіт залучено вісім фахівців та дві одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, що в Одесі заборонили купатися на пляжах через нещодавні дощі.