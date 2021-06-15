На Одещині знайшли затонуле судно зі снарядами
У прибережній зоні Чорного моря поблизу курорту Лебедівка Білгород-Дністровського району було виявлено судно зі снарядами та іншими боєприпасами
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в області.
Зазначається, що підрозділ водолазів-саперів вилучає іржаві боєприпаси з борту судна для їх вивезення та знищення.
"В акваторії Чорного моря біля курортного селища Лебедівка тривають роботи з вилучення вибухонебезпечних предметів із затонулого під час Другої світової війни морського судна. Піротехніки також обстежують дно морської акваторії для виявлення і вилучення вибухонебезпечних предметів цього періоду", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що водолази-сапери ДСНС продовжують обстежувати морське дно. До проведення спеціальних робіт залучено вісім фахівців та дві одиниці спецтехніки.
Нагадаємо, що в Одесі заборонили купатися на пляжах через нещодавні дощі.