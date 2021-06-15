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15 червня 2021, 16:43 212

На Одещині знайшли затонуле судно зі снарядами

15 червня 2021, 16:43 212
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Фото: ДСНС
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У прибережній зоні Чорного моря поблизу курорту Лебедівка Білгород-Дністровського району було виявлено судно зі снарядами та іншими боєприпасами

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в області.

Зазначається, що підрозділ водолазів-саперів вилучає іржаві боєприпаси з борту судна для їх вивезення та знищення.

"В акваторії Чорного моря біля курортного селища Лебедівка тривають роботи з вилучення вибухонебезпечних предметів із затонулого під час Другої світової війни морського судна. Піротехніки також обстежують дно морської акваторії для виявлення і вилучення вибухонебезпечних предметів цього періоду", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що водолази-сапери ДСНС продовжують обстежувати морське дно. До проведення спеціальних робіт залучено вісім фахівців та дві одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, що в Одесі заборонили купатися на пляжах через нещодавні дощі.

Україна Одеса судно снаряди Одеська область

 
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