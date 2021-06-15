В Одессе запретили купаться на пляжах из-за недавних дождей

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Из-за дождей, которые прошли в Одессе 12-13 июня, на городских пляжах временно запретили купаться

Об этом сообщает Управление Госпродпотребслужбы в Одесской области, передает RegioNews.

В ведомстве отметили, что после дождей в акваторию городских пляжей попало большое количество поверхностных вод. Поэтому сохраняется опасность заболевания на инфекции, которые передаются через воду.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения. Это необходимо, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем", - говорится в сообщении.

Водным путем могут передаваться холера, брюшной тиф, паратиф, дизентерия, лептоспироз, туляремия (загрязнение питьевой воды выделениями грызунов), бруцеллез и сальмонеллез.

Напомним, ранее сообщалось, что все 14 коммунальных пляжей Киева готовы к летнему сезону.