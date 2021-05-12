В Одесской области задержали иностранцев, которые хотели нелегально попасть в Украину
Они ехали между коробками в фуре
Они ехали между коробками в фуре
В Одесской области пограничники задержали трех иностранцев, которые хотели незаконно попасть в Украину - они ехали между коробками в фуре, которая прибыла на судне в черноморский порт.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Задержанными оказались трое граждан Палестины и Туниса. Они прятались между коробками, однако их выдала дыра в тенте прицепа.
Эти люди рассказали пограничникам, что таким образом хотели попасть в Германию. За опасное путешествие заплатили посреднику по тысяче евро. Теперь нелегалов депортируют на их родину.
Напомним, ранее на Закарпатье задержали нелегальных мигрантов из Индии.
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