В Одесской области задержали иностранцев, которые хотели нелегально попасть в Украину

Они ехали между коробками в фуре

Они ехали между коробками в фуре

Фото из открытых источников

В Одесской области пограничники задержали трех иностранцев, которые хотели незаконно попасть в Украину - они ехали между коробками в фуре, которая прибыла на судне в черноморский порт.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Задержанными оказались трое граждан Палестины и Туниса. Они прятались между коробками, однако их выдала дыра в тенте прицепа.

Эти люди рассказали пограничникам, что таким образом хотели попасть в Германию. За опасное путешествие заплатили посреднику по тысяче евро. Теперь нелегалов депортируют на их родину.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали нелегальных мигрантов из Индии.