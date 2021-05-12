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12 мая 2021, 10:55 154

В Одесской области задержали иностранцев, которые хотели нелегально попасть в Украину

12 мая 2021, 10:55 154
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Они ехали между коробками в фуре
Они ехали между коробками в фуре
Фото из открытых источников
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В Одесской области пограничники задержали трех иностранцев, которые хотели незаконно попасть в Украину - они ехали между коробками в фуре, которая прибыла на судне в черноморский порт.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Задержанными оказались трое граждан Палестины и Туниса. Они прятались между коробками, однако их выдала дыра в тенте прицепа.

Эти люди рассказали пограничникам, что таким образом хотели попасть в Германию. За опасное путешествие заплатили посреднику по тысяче евро. Теперь нелегалов депортируют на их родину.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали нелегальных мигрантов из Индии.

Одесса иностранцы граница правоохранители нелегалы

 
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