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12 травня 2021, 10:55 156

На Одещині затримали іноземців, які хотіли нелегально потрапити в Україну

12 травня 2021, 10:55 156
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Вони їхали між коробками у фурі
Вони їхали між коробками у фурі
Фото з відкритих джерел
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На Одещині прикордонники затримали трьох іноземців, які хотіли незаконно потрапити до України - вони їхали між коробками у фурі, яка прибула на судні до Чорноморського порту.

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Затриманими виявилися троє громадян Палестини й Тунісу. Вони ховалися між коробками, однак їх видала діра в тенті причепа.

Ці особи розповіли прикордонникам, що у такий спосіб хотіли потрапити до Німеччини. За небезпечну подорож заплатили посереднику по тисячі євро. Тепер нелегалів депортують на їхню батьківщину.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали нелегальних мігрантів з Індії.

Одеса іноземці кордон правоохоронці нелегали

 
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