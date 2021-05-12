На Одещині затримали іноземців, які хотіли нелегально потрапити в Україну
Вони їхали між коробками у фурі
Вони їхали між коробками у фурі
На Одещині прикордонники затримали трьох іноземців, які хотіли незаконно потрапити до України - вони їхали між коробками у фурі, яка прибула на судні до Чорноморського порту.
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Затриманими виявилися троє громадян Палестини й Тунісу. Вони ховалися між коробками, однак їх видала діра в тенті причепа.
Ці особи розповіли прикордонникам, що у такий спосіб хотіли потрапити до Німеччини. За небезпечну подорож заплатили посереднику по тисячі євро. Тепер нелегалів депортують на їхню батьківщину.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали нелегальних мігрантів з Індії.
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