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15 марта 2021, 13:58 57

В Житомире неизвестные повредили памятник Героям Небесной Сотни

15 марта 2021, 13:58 57
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Председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко пообещал, что все виновные в преступления будут наказаны
Председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко пообещал, что все виновные в преступления будут наказаны
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Председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко сообщил о том, что ночью в городе неизвестные повредили памятник Героям Небесной Сотни. Он пообещал, что все виновные в преступлении будут наказаны.

Об этом Владимир Федоренко сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

"В ночь с 14 на 15 марта был совершен недопустимый акт вандализма в отношении памятника Героям Небесной Сотни. Это акт надругательства над памятью нашего народа, тех людей, которые положили свою жизнь в борьбе за европейские ценности. Вандалы осквернили не только памятник, но и саму память", - написал он.

Федоренко также отметил, что уже написал заявления начальникам ГУ НП области и областного управления УСБУ.

"Обещаю, виновные будут наказаны, и я лично сделаю их "известными", чтобы каждый видел, чья рука поднялась на национальный символ", - добавил председатель облсовета.

В ночь с 14 на 15 марта было совершено недопустимый акт вандализма в отношении памятника Героям Небесной Сотни. Этот акт...

Posted by Владимир Федоренко on Monday, March 15, 2021

Напомним, на Николаевщине вандал осквернил более 100 могил на сельском кладбище.

Украина Революция Достоинства Герои Небесной Сотни люди Житомир

 
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