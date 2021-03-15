В Житомире неизвестные повредили памятник Героям Небесной Сотни
Председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко сообщил о том, что ночью в городе неизвестные повредили памятник Героям Небесной Сотни. Он пообещал, что все виновные в преступлении будут наказаны.
Об этом Владимир Федоренко сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
"В ночь с 14 на 15 марта был совершен недопустимый акт вандализма в отношении памятника Героям Небесной Сотни. Это акт надругательства над памятью нашего народа, тех людей, которые положили свою жизнь в борьбе за европейские ценности. Вандалы осквернили не только памятник, но и саму память", - написал он.
Федоренко также отметил, что уже написал заявления начальникам ГУ НП области и областного управления УСБУ.
"Обещаю, виновные будут наказаны, и я лично сделаю их "известными", чтобы каждый видел, чья рука поднялась на национальный символ", - добавил председатель облсовета.
В ночь с 14 на 15 марта было совершено недопустимый акт вандализма в отношении памятника Героям Небесной Сотни. Этот акт...Posted by Владимир Федоренко on Monday, March 15, 2021
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