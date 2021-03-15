В Житомире неизвестные повредили памятник Героям Небесной Сотни

Председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко пообещал, что все виновные в преступления будут наказаны

Председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко пообещал, что все виновные в преступления будут наказаны

Председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко сообщил о том, что ночью в городе неизвестные повредили памятник Героям Небесной Сотни. Он пообещал, что все виновные в преступлении будут наказаны.

Об этом Владимир Федоренко сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

"В ночь с 14 на 15 марта был совершен недопустимый акт вандализма в отношении памятника Героям Небесной Сотни. Это акт надругательства над памятью нашего народа, тех людей, которые положили свою жизнь в борьбе за европейские ценности. Вандалы осквернили не только памятник, но и саму память", - написал он.

Федоренко также отметил, что уже написал заявления начальникам ГУ НП области и областного управления УСБУ.

"Обещаю, виновные будут наказаны, и я лично сделаю их "известными", чтобы каждый видел, чья рука поднялась на национальный символ", - добавил председатель облсовета.

В ночь с 14 на 15 марта было совершено недопустимый акт вандализма в отношении памятника Героям Небесной Сотни. Этот акт... Posted by Владимир Федоренко on Monday, March 15, 2021

Напомним, на Николаевщине вандал осквернил более 100 могил на сельском кладбище.