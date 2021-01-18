В Одесі вночі горів готель, є жертви і постраждалі
В Одесі на вулиці Посмітного, 10/12, в триповерховому будинку, в якому розташований готель сталася пожежа. Вже відомо про двох загиблих в результаті події.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Думську".
За словами одного з постояльців, він почув, як загорілась проводка на другому поверсі, встиг схопити документи й вибігти з будівлі. За його словами, в готелі жило багато іноземців.
Ще один постоялець готелю повідомив, що буквально в суботу в готелі лагодили проводку. До цього періодично були проблеми зі світлом.
Водночас в ДСНС повідомляють, що о 20:30 в Приморському районі Одеси по вул. Посмітного 10/12 сталося загоряння третього поверху та даху триповерхового житлового будинку. Будинок на один під'їзд, 12 квартир.
О 23:51 пожежу вдалося повністю загасити. Постраждалих госпіталізували.
У поліції повідомили, що під час пожежі загинули дві людини", - пише видання.
Спочатку повідомлялося про одного загиблого. Також в результаті постраждали щонайменше дві людини.
Раніше повідомлялося, що в Одесі пограбували банк: зловмисники вкрали валюти на понад 2 млн гривень.