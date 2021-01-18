В Одесі вночі горів готель, є жертви і постраждалі

Були чутні крики з вікон, люди просили їх врятувати

Були чутні крики з вікон, люди просили їх врятувати

Фото: Думская

В Одесі на вулиці Посмітного, 10/12, в триповерховому будинку, в якому розташований готель сталася пожежа. Вже відомо про двох загиблих в результаті події.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Думську".

За словами одного з постояльців, він почув, як загорілась проводка на другому поверсі, встиг схопити документи й вибігти з будівлі. За його словами, в готелі жило багато іноземців.

Ще один постоялець готелю повідомив, що буквально в суботу в готелі лагодили проводку. До цього періодично були проблеми зі світлом.

Водночас в ДСНС повідомляють, що о 20:30 в Приморському районі Одеси по вул. Посмітного 10/12 сталося загоряння третього поверху та даху триповерхового житлового будинку. Будинок на один під'їзд, 12 квартир.

О 23:51 пожежу вдалося повністю загасити. Постраждалих госпіталізували.

У поліції повідомили, що під час пожежі загинули дві людини", - пише видання.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого. Також в результаті постраждали щонайменше дві людини.

Раніше повідомлялося, що в Одесі пограбували банк: зловмисники вкрали валюти на понад 2 млн гривень.