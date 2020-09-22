14:31  22 сентября
Евгений Червоненко снял предвыборный ролик в стиле воровской сходки из сериала "Ликвидация"
15:22  22 сентября
Кернес идет на поправку и будет участвовать в выборах
17:54  22 сентября
С начала суток в зоне ООС нарушений перемирия не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
22 сентября 2020, 19:55 2

В национальном парке "Тузловские лиманы" высохли 5 из 13 лиманов

22 сентября 2020, 19:55 2
Читайте також українською мовою
Без воды скоро останется шестой по счету лиман
Без воды скоро останется шестой по счету лиман
Фото: Иван Русев Facebook
Читайте також
українською мовою

В Одесской области в национальном природном парке «Тузловские лиманы» из-за нарушения водообмена высохли пять из 13 лиманов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог, сотрудник нацпарка Иван Русев.

Пять лиманов из 13 у нас уже совсем высохли и там соль слабо сформировалась, а это шестой по счету Тузловских лиманов, который тоже скоро останется полностью без воды, если не возобновится водообмен Черное море — Тузловские лиманы", — отметил он.

Эколог написал, что именно нарушение водообмена между заповедными водоемами и Черным морем стало причиной такого стремительного высыхания лиманов.

КАРОТИН ТУЗЛОВСКИХ ЛИМАНОВ Это один из тринадцати Тузловских лиманов в НПП "Тузловские лиманы". Называется он Будуры....

Опубліковано Ivan Rusev Субота, 19 вересня 2020 р.

Напомним, стала известна окончательная сумма убытков от утечки нефтепродуктов с Delfi

Одесса вода экология лиман засуха
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"ОПЗЖ" выдвинула кандидатов в мэры Киева и Одессы
22 сентября 2020, 15:01
Евгений Червоненко снял предвыборный ролик в стиле воровской сходки из сериала "Ликвидация"
22 сентября 2020, 14:31
Домашний арест Стерненка закончился, он готовится к его продлению
22 сентября 2020, 12:33
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Винниччине
Страсти в Покровске и спокойствие Дружковки. Как угольный генерал решил стать градоначальником
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Олег Полищук
Все блоги »