В национальном парке "Тузловские лиманы" высохли 5 из 13 лиманов

Без воды скоро останется шестой по счету лиман

Без воды скоро останется шестой по счету лиман

Фото: Иван Русев Facebook

В Одесской области в национальном природном парке «Тузловские лиманы» из-за нарушения водообмена высохли пять из 13 лиманов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог, сотрудник нацпарка Иван Русев.

Пять лиманов из 13 у нас уже совсем высохли и там соль слабо сформировалась, а это шестой по счету Тузловских лиманов, который тоже скоро останется полностью без воды, если не возобновится водообмен Черное море — Тузловские лиманы", — отметил он.

Эколог написал, что именно нарушение водообмена между заповедными водоемами и Черным морем стало причиной такого стремительного высыхания лиманов.

КАРОТИН ТУЗЛОВСКИХ ЛИМАНОВ Это один из тринадцати Тузловских лиманов в НПП "Тузловские лиманы". Называется он Будуры.... Опубліковано Ivan Rusev Субота, 19 вересня 2020 р.

Напомним, стала известна окончательная сумма убытков от утечки нефтепродуктов с Delfi