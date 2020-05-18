В Одеській області призначили нового заступника губернатора

Новий заступник буде займатися розвитком науки і освіти

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Новий заступник буде займатися розвитком науки і освіти

Відповідне розпорядження голови ОДА опубліковано на сайті обласної адміністрації, повідомляє RegioNews.

Раніше Денис Мусієнко обіймав посади керівника апарату ОДА і голови Болградської РДА.

Крім своїх штатних функцій глави апарату він буде курирувати наступні сфери: науку, освіту, соціальний захист населення, медицину, сімейну політику, молодіжну політику, сферу праці і зайнятості населення, діяльність ЗМІ та зв'язки з громадськістю.

Нагадаємо, влітку 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив Дениса Мусієнко з посади голови Болградської РДА. На посаді голови райдержадміністрації він пропрацював два роки (з червня 2017 року). У грудні минулого року Мусієнко за результатами конкурсу отримав посаду керівника апарату Одеської ОДА.

Раніше повідомлялося, що заступника голови Одеської ОДА Віталія Свічинського звільнили з посади за затримку виплат працівникам одеської "швидкої".