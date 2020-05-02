Украина чтит 6-ю годовщину трагедии в Одессе

2 мая 2020 года исполняется 6 лет со времени "Одесской трагедии” - провокации пророссийских сил, во время которой в Доме профсоюзов погибли почти 50 мирных жителей

Фото: Национальная полиция

2 мая 2020 года исполняется 6 лет со времени "Одесской трагедии” - провокации пророссийских сил, во время которой в Доме профсоюзов погибли почти 50 мирных жителей

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области. Несмотря на то, что сейчас в Одессе, как и на всей территории Украины, действуют карантинные ограничения, порядок в городе охраняют 1,5 тысяч полицейских. На подмогу коллегам прибыли военнослужащие Нацгвардии, курсанты Одесского государственного университета внутренних дел и правоохранители из других регионов Украины. Одиночные горожане несут букеты цветов к зданию № 1 на Куликовом поле. Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Около тысячи активистов с украинскими флагами собрались на Соборной площади. К ним присоединились футбольные фанаты. Впоследствии смертельные схватки произошли с "антимайдановцами” и пророссийскими провокаторами. Часть активистов оттеснили в Дом профсоюзов, в котором впоследствии вспыхнул пожар. Как писали RegioNews ранее, сотрудники СБУ предупредили провокации, которые представители пророссийского движения планировали организовать в Одессе в годовщину трагических событий 2014 года.

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