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12 марта 2020, 15:58 14

В Одессе блокируют съезд ОПЗЖ: возникают потасовки

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12 марта 2020, 15:58 14
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Возле отеля "Бристоль" в Одессе активисты пытались сорвать запланированную конференцию партии ОПЗЖ с участием Николая Скорика, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича
Фото:Думская
Возле отеля "Бристоль" в Одессе активисты пытались сорвать запланированную конференцию партии ОПЗЖ с участием Николая Скорика, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на Думскую.

Так, на съезде ОПЗЖ могут выдвинуть Вадима Рабиновича в мэры города.

В Одессе группа неизвестных людей, которую местные СМИ определили, как представителей патриотических организаций, блокирует отель "Бристоль", где проходит съезд партии ОПЗЖ.

Между ними и сторонниками ОПЗЖ (мужчинами спортивной наружности) периодически вспыхивают потасовки. Кто-то даже распылил слезоточивый газ. Полиция пытается разделить стороны и не допустить эскалации конфликта.

"Со стороны патриотов в событиях участвуют активисты "Дії", "Автомайдана" Евгения Резвушкина и "Нацкорпуса", ОПЗЖ защищают сотрудники охранной фирмы "Зевс" и примерно сотня "спортсменов", приехавших вчера в город", - сообщает издание.

Спустя время возле отеля стало поспокойнее. Между входом в отель и патриотами стоят люди депутата Богдана Гиганова, сотрудники охранного агентства и полицейские.


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