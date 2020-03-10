Новым замдиректора облздрава Одессы может стать человек, замешанный в коррупции

В ходе проведения конкурса на должность заместителя директора областного департамента здравоохранения глава комиссии потребовала от прессы и представителей общественности покинуть помещение

Фото: Думская

В ходе проведения конкурса на должность заместителя директора областного департамента здравоохранения глава комиссии потребовала от прессы и представителей общественности покинуть помещение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

По информации издания, первый этап конкурса на должность заместителя директора областного департамента здравоохранения по вопросам реформирования должен был начаться в 9:30, но начался часом позже и сразу со скандала.

Чиновники постарались максимально затруднить работу СМИ и общественных наблюдателей.

В частности, глава конкурсной комиссии Галина Савченко по непонятным причинам отказалась говорить как о процедуре проведения, так и о претендентах. Глава комиссии потребовала от прессы и представителей общественности покинуть помещение, ссылаясь на некие правила конкурса (нигде не опубликованные). Когда журналисты отказались, она вышла из зала сама, объявив десятиминутный перерыв.

"Значит будем искать другое место проведения конкурса", — констатировала Галина Савченко.

Впрочем, через некоторое время она вернулась, и тестирование стартовало. В нем принимают участие четыре человека.

По мнению общественного деятеля Ирины Потоцкой, нервозность конкурсной комиссии и попытка закрыть заседание объясняется желанием ОГА посадить в кресло заместителя (он будет и.о. директора) человека, который мог бы своей подписью согласовать закупку 130 карет скорой помощи за 300 млн грн.

"Одним из претендентов является киевлянин Александр Курмишов, который в столице отметился коррупционными действиями как раз в сфере закупок машин скорой помощи, в отношении него начаты уголовные производства. Мы имеем все основания полагать, что этого человека хотят сделать замом, чтобы он подписал документ и позволил компании поставить облздраву совсем не ту технику, которая была заявлена в тендерной документации. Спешность конкурса может быть вызвана увольнением и.о. директора департамента Игоря Гинжула, который не захотел участвовать в этих схемах", — заявила Ирина Потоцкая.