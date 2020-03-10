Новым замдиректора облздрава Одессы может стать человек, замешанный в коррупции
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.
По информации издания, первый этап конкурса на должность заместителя директора областного департамента здравоохранения по вопросам реформирования должен был начаться в 9:30, но начался часом позже и сразу со скандала.
Чиновники постарались максимально затруднить работу СМИ и общественных наблюдателей.
В частности, глава конкурсной комиссии Галина Савченко по непонятным причинам отказалась говорить как о процедуре проведения, так и о претендентах. Глава комиссии потребовала от прессы и представителей общественности покинуть помещение, ссылаясь на некие правила конкурса (нигде не опубликованные). Когда журналисты отказались, она вышла из зала сама, объявив десятиминутный перерыв.
"Значит будем искать другое место проведения конкурса", — констатировала Галина Савченко.
Впрочем, через некоторое время она вернулась, и тестирование стартовало. В нем принимают участие четыре человека.
По мнению общественного деятеля Ирины Потоцкой, нервозность конкурсной комиссии и попытка закрыть заседание объясняется желанием ОГА посадить в кресло заместителя (он будет и.о. директора) человека, который мог бы своей подписью согласовать закупку 130 карет скорой помощи за 300 млн грн.
"Одним из претендентов является киевлянин Александр Курмишов, который в столице отметился коррупционными действиями как раз в сфере закупок машин скорой помощи, в отношении него начаты уголовные производства. Мы имеем все основания полагать, что этого человека хотят сделать замом, чтобы он подписал документ и позволил компании поставить облздраву совсем не ту технику, которая была заявлена в тендерной документации. Спешность конкурса может быть вызвана увольнением и.о. директора департамента Игоря Гинжула, который не захотел участвовать в этих схемах", — заявила Ирина Потоцкая.
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